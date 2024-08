Bolasie faz 2, e Criciúma busca empate com o Vasco nos acréscimos

Criciúma e Vasco empataram por 2 a 2 neste domingo (18), no Heriberto Hülse, em partida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bolasie marcou duas vezes, incluindo gol nos acréscimos do segundo tempo. O congolês balançou as redes aos 6 minutos da etapa inicial e 49 da final.

David e Rayan fizeram os gols do Vasco. Os atacantes marcaram aos 36 e aos 49 do primeiro tempo, virando o confronto momentaneamente a favor do Cruzmaltino.

O resultado deixa o Vasco com 28 pontos em 22 rodadas, na 10ª posição. Já o Criciúma, que tem apenas 21 jogos, soma 25 pontos e fica na 13ª colocação.

As duas equipes terão meio de semana livre. O Criciúma voltará a campo no próximo domingo (25), em casa, contra o Grêmio. Já o Vasco receberá o Athletico na segunda (26).

Como foi o jogo

Bolasie mostrou que é carrasco do Vasco. O atacante congolês deu seu primeiro cartão de visitas no futebol brasileiro justamente contra o Cruzmaltino, no primeiro turno do Brasileirão. Naquela ocasião, marcou uma vez e deu duas assistências em goleada por 4 a 0. Hoje deixou sua marca de novo. Bolasie precisou de seis minutos para finalizar a jogada que ele mesmo começou e colocar o Criciúma em vantagem.

Vasco virou quando sofria. A equipe visitante respondeu bem à desvantagem e gerou diversas chances nos 15 minutos seguintes, porém não marcou. Foi quando o Criciúma voltou a ter volume ofensivo que os cariocas alteraram o marcador. Primeiro com David, que fez um golaço de fora da área aos 36'. 13 minutos depois, foi a vez de Rayan completar jogada de Piton e se firmar como um destaque da partida.

Candidato a gol perdido do ano. O Vasco poderia ter vida muito mais tranquila na partida se Léo convertesse chance claríssima aos 4 minutos da etapa final. O zagueiro desperdiçou e deu sobrevida ao time da casa. O Criciúma só conseguiu pressionar e ocupar o campo ofensivo com consistência nos acréscimos, e foi aí que a estrela de Bolasie apareceu.

Algoz e decisivo. Bolasie buscou um ponto para o Criciúma aos 49 minutos do segundo tempo. O atacante aproveitou cruzamento de Matheusinho e superou Léo Jardim, que vinha sendo decisivo nos minutos finais. Empate comemorado como uma vitória pela torcida no Heriberto Hülse.

Lances importantes

1x0, Bolasie aos 5' do 1ºT. O atacante congolês iniciou a jogada com lançamento para Allano, correu para a área e recebeu de volta. O camisa 11 só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Resposta quase imediata. O Vasco assustou pela primeira vez logo após a saída do meio-campo. Rayan recebeu em velocidade e chutou forte. Gustavo espalmou.

Defesa difícil. Aos 19', Adson e Rayan tabelaram pela direita. O ponta do Vasco chegou à pequena área sem muito ângulo, mas conseguiu chutar. Gustavo espalmou bem e mandou pela linha de fundo.

Contra-ataque perigoso. O Criciúma voltou a chegar aos 26'. Fellipe Mateus recebeu com espaço para avançar e bateu da entrada da área. Léo Jardim defendeu.

Quase ele marca de novo. Bolasie teve ótima chance de ampliar aos 33'. O atacante do Criciúma recebeu bom passe de Fellipe Mateus, livre de marcação, mas a bola quicou e o chute saiu muito forte, por cima da trave.

1x1, David aos 36' do 1ºT. Golaço do atacante do Vasco. Ele recebeu de Mateus Carvalho na esquerda, ajeitou para o centro e arriscou de fora da área. A bola saiu forte e partiu em direção ao ângulo, indefensável.

2x1, Rayan aos 49' do 1ºT. A virada do Vasco chegou a partir de bola parada. Piton cruzou, correu para a área e recebeu de volta de Adson. O lateral encontrou Rayan livre na área, que chutou de primeira e acertou o ângulo.

Inacreditável. Aos 4', a melhor chance do Vasco para ampliar caiu nos pés errados. David cruzou rasteiro nos pés de Léo, livre, sem goleiro, no meio da pequena área. O zagueiro bateu por cima do gol.

Impedimento. O Vasco chegou a marcar mais um aos 9', novamente com David, após belo lançamento de Mateus Carvalho. No entanto, o atacante estava em posição irregular. O bandeirinha viu no campo e o VAR confirmou.

Bola sinuosa. Higor Meritão arriscou de longa distância aos 13'. A bola desviou em João Victor no meio do caminho e mudou de direção. Léo Jardim foi ágil e conseguiu espalmar pela linha de fundo.

Léo Jardim de novo. Arthur Caíke acertou belo chute de primeira aos 45', após passe de Trauco. O goleiro do Vasco se esticou e mandou para escanteio.

2x2, Bolasie aos 49' do 2ºT. O cara do Criciúma apareceu no momento mais importante. Matheusinho jogou na área, Bolasie subiu muito mais alto que Paulo Henrique e testou firme, sem chances para Léo Jardim. Gol e comemoração com gesto de silêncio para a torcida rival.

Ficha técnica - Criciúma 2x2 Vasco

Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18 de agosto de 2024

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina

Público: 18.403 pessoas

Renda: R$ 926.880,00

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Cartões amarelos: Allano, Rodrigo Fagundes e Wilker Ángel (Cricúma); Paulo Henrique e Rossi (no banco) (Vasco)

Gols: Bolasie aos 6' do 1ºT e aos 49' do 2ºT (Criciúma); David aos 36' do 1ºT e Rayan aos 49' do 1ºT (Vasco)

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo Fagundes, Wilker Ángel e Trauco; Newton, Higor Meritão (Ronald) e Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke); Allano (Matheusinho), Bolasie e Fellipe Mateus (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Souza), Mateus Carvalho e Payet (JP); Adson (Maicon), Rayan (Erick Marcus) e David. Técnico: Rafael Paiva