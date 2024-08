Corinthians: Pedro Raul chega a 611 minutos sem gol e joga nova chance fora

Do UOL, em Santos (SP)

Pedro Raul ultrapassou 600 minutos sem um gol pelo Corinthians e jogou nova chance fora no 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã.

O que aconteceu

O centroavante que custou R$ 25 milhões não faz um gol há 21 partidas, um total de 611 minutos.

Ele foi titular e jogou mal no empate com o Fluminense. Pedro Raul perdeu duas chances no primeiro tempo.

A atuação ruim ocorreu justamente no dia em que um novo camisa 9 chegou ao Corinthians: Héctor Hernández.

Hérnández é espanhol, ex-Chaves (POR), já fez exames médicos e será anunciado nos próximos dias. Ele tem 28 anos.

Héctor Hernández disputará posição com Yuri Alberto, que está em fase final de recuperação após cirurgia para a retirada da vesícula. Pedro Raul correrá por fora.