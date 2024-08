Corinthians é o time da elite com mais empates desde estreia de Ramón Díaz

O Corinthians é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais empatou desde a estreia do técnico Ramón Díaz, em meados de julho. No último sábado, o Timão não saiu o 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada da liga nacional.

O levantamento do número de empates do Corinthians com Ramón em relação aos adversários da elite nacional foi feito pelo Sofascore. Desde que o técnico argentino chegou ao Parque São Jorge, a equipe possui 10 jogos somando todas as competições, com três vitórias, seis empates e apenas uma derrota, o que gera 50% de aproveitamento.

Nesse recorte, o Corinthians marcou 10 gols e sofreu oito. Ainda segundo o Sofascore, a equipe de Ramón acumula 20 grandes chances criadas (13 perdidas), precisa de 13,9 finalizações para marcar um gol e tem média de 48,3% de posse de bola.

"Acho que fomos superiores em todos os jogos recentes, com exceção contra o Juventude. Mas quando a bola entra, parece que dá tudo certo, e não é assim. Você pode olhar os números, mas sabemos que o torcedor quer ganhar. O torcedor tem que ter certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Não podemos prometer títulos, mas o Corinthians vai sair dessa situação. Não é fácil jogar as três competições, mas estamos no melhor time do Brasil e assumimos essa responsabilidade. Temos que brigar por tudo até o final", disse Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, em entrevista coletiva.

A boa notícia é que, com o empate contra o Fluminense, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, pelo menos momentaneamente. O time se encontra na 16ª posição, com 22 pontos, e aguarda o duelo entre Vitória e Cruzeiro para saber se retorna ao Z4 ainda nesta rodada.

Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a entrar em campo no dia 25 (domingo), contra o Fortaleza, fora de casa. Antes, a equipe recebe o Red Bull Bragantino na noite de terça-feira, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Veja os jogos do Corinthians sob o comando de Ramón Díaz: