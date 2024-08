Com gol de Rodrygo, Real Madrid estreia no Espanhol com empate contra o Mallorca

O Real Madrid empatou com o Mallorca por 1 a 1 na tarde deste domingo, no estádio Son Moix, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol dos merengues foi marcado pelo brasileiro Rodrygo, com assistência de Vini Jr.

O Real de Carlo Ancelotti jogou com o "quarteto mágico" (Vini Jr., Rodrygo, Bellingham e Mbappé) desde o início, mas não conseguiu sair com os três pontos da casa do adversário. Endrick, assim como na final da Supercopa da Europa, não saiu do banco de reservas.

Os merengues abriram o placar aos 13 minutos com Rodrygo, que recebeu passe de Vini Jr. e acertou bonito chute para vencer o goleiro Greif. Os mandantes empataram aos 10 da segunda etapa, com Muriqi, frustrando os planos do Real Madrid. Nos acréscimos, os visitantes ainda perderam o lateral esquerdo Mendy, expulso.

Com o empate e um ponto conquistado, o Real termina a rodada na 12ª colocação. O Mallorca ocupa a 11º posição.

O Real Madrid volta a entrar em campo no próximo domingo, no Santiago Bernabéu, contra o Real Valladollid. Já o Mallorca visita o Osasuna um dia antes. Ambos os compromissos são válidos pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol.