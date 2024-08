Choque-Rei termina em tumulto, troca de empurrões e confusão no túnel dos vestiários

O Choque-Rei terminou em tumulto neste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passado o triunfo do Palmeiras sobre o São Paulo por 2 a 1, com o gol da vitória saindo no último minuto, as duas equipes protagonizaram uma grande confusão dentro e fora das quatro linhas.

A briga começou com uma suposta provocação de um gandula palmeirense. Os jogadores são-paulinos não digeriram bem a situação e foram tirar satisfação com o funcionário do clube rival, que acabou sendo protegido por atletas do Verdão.

A partir de então começou a troca de empurrões e ofensas, com os seguranças de Palmeiras e São Paulo tendo de entrar em campo para evitar que os atletas chegassem às vias de fato.

Alguns deles, inclusive, se exaltaram mais que outros, como, por exemplo, Rodrigo Nestor e Zé Rafael. Os dois meio-campistas foram um para cima do outro, e a situação só não ficou pior porque havia muitos representantes dos dois clubes para tentar apaziguar a confusão.

Fato é que enquanto a confusão dentro de campo havia cessado, no túnel que dá acesso aos vestiários um outro tumulto se formou. Gustavo Gómez até chega a direcionar um dos seguranças que estava separando a briga dentro das quatro linhas para ir até o outro foco de jogadores.

A confusão prosseguiu no túnel que dá acesso aos vestiários, mas a imprensa ficou impossibilitada de acompanhar o desenrolar do caso, uma vez que não é permitida a entrada nas dependências utilizadas pelos atletas.

Após todos se dirigirem para os vestiários, o árbitro Raphael Claus foi até a cabine do VAR para assistir algumas imagens do túnel que foi palco de um dos focos das confusões para identificar os protagonistas e relatar na súmula da partida.