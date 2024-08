Chelsea x City: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Inglês

Chelsea e Manchester City se enfrentam neste domingo (18), às 12h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, Londres, Reino Unido, pela 1ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O City inicia sua busca o pentacampeonato inglês. As quatro taças em sequência já são um feito inédito na história do país. O time de Guardiola estará desfalcado no primeiro compromisso de defesa da taça: Rodri e Oscar Bobb são ausências certas, enquanto Foden, Stones e Walker, que disputaram a final da Eurocopa, voltaram a treinar apenas nesta semana e não devem ser titulares.

Reforços no lado do Chelsea. Com técnico novo (Enzo Maresca), os Blues contrataram nove jogadores nesta janela de transferências e ainda correm atrás de mais atletas. Entretanto, nenhuma das novidades será titular na abertura da temporada. O elenco conta com 43 jogadores no momento, mas apenas 28 participaram da pré-temporada.

O Chelsea não vence o City há mais de três anos. São nove confrontos oficiais no período, com sete vitórias dos Citizens e dois empates. As equipes se enfrentaram na pré-temporada, e o time de Manchester venceu por 4 a 2.

Escalações

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Lavia; Palmer, Jackson e Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva e De Bruyne; Savinho, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola

Chelsea x Manchester City

Competição: 1ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 18 de agosto de 2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres, Reino Unido

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)