Carille pede "muito cuidado" ao Santos para evitar lesões e aponta retorno de Chermont contra o Guarani

O Santos terá uma semana diferente. Depois de um período com apenas um jogo na semana, o Peixe tem o desafio de disputar dois jogos em quatro dias. O técnico Fábio Carille mostrou-se preocupado com essa sequência e pediu cuidado para evitar lesões a essa altura do campeonato.

"É muito bom (jogar uma vez na semana), acho que é o que todo técnico quer. Você trabalha, recupera, fortalece e trabalha melhor para a equipe. Essa semana vai ser diferente, principalmente do jogo do Guarani para o do Amazonas, onde não tem muito tempo. É um mês que temos que ter muito cuidado. O mês de agosto é o que tem mais lesões, historicamente. Está acontecendo aí, na Série A, na Série B. Temos que ter cuidado, não passar da conta. Há muitos anos o mês de agosto é o que temos que ter cuidado", avaliou.

O Peixe foi derrotado por 1 a 0 pelo Avaí, neste sábado, na Vila Viva Sorte. A equipe retorna a campo na quarta-feira para enfrentar o Guarani, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Para esse duelo, o treinador do Peixe tem a expectativa de contar com o retorno do lateral direito JP Chermont.

"Tenho um grupo muito experiente que sabe o que quer. Hoje meu grupo está mais equilibrado, algo que não estava na ocasião da sequência de quatro derrotas. Alguns jogadores no DM, tive que fazer mudanças até na forma de jogar por conta das características dos jogadores. Hoje vejo o grupo mais equilibrado. Hoje, só o Chermont que está voltando. Para o próximo jogo já está à disposição. Estou com um grupo que sabe o que quer, onde estamos e o que temos que fazer. Nosso principal objetivo é estar na Série A no ano que vem. E desânimo, essas coisas, não vão existir", disse.

JP Chermont foi desfalque do Santos nos últimos dois jogos, contra Paysandu e Avaí. O Menino da Vila se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e durante a semana chegou a treinar com o elenco, mas seguiu como desfalque já que ainda não está 100%.

Para o duelo do meio de semana, Carille também terá o retorno do atacante Willian Bigode, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos na 21ª rodada. O Peixe tem, no Departamento Médico, o meia Giuliano, com lesão na posterior da coxa direita. De resto, Carille tem todo elenco à disposição.