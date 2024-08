Brasiliense goleia o Brasil de Pelotas e avança para as quartas da Série D

O Brasiliense goleou o Brasil de Pelotas por 5 a 0 neste domingo, no Serejão, no segundo jogo das oitavas de final da Série D do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Joãozinho, Gabriel Pedra (2), Igor Morais e Tobinha.

A vitória por 4 a 1 na ida já havia deixado a classificação para as quartas encaminhada para a equipe do Distrito Federal. Com as duas goleadas, o placar agregado do confronto foi de 9 a 1.

GOOOL DO JACARÉ! 50? 2T - Gabriel Padra marca o quinto. Brasiliense 5 | 0 GE Brasil#BrasilienseFC pic.twitter.com/GgmEhwCQBU ? Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) August 18, 2024

O próximo compromisso do Brasiliense será pelas quartas de final da Série D, ainda sem data definida. A derrota no confronto significa o fim da temporada para o Brasil de Pelotas, que só volta a jogar oficialmente em 2025.

Nas quartas, o chaveamento é definido através da campanha geral dos clubes, que inclui os pontos somados na fase de grupos e no mata-mata. O time de melhor campanha enfrenta o de pior e assim sucessivamente.

O primeiro gol do Brasiliense foi logo aos dez minutos de jogo. Após uma boa jogada da equipe pela direita, Joãozinho apareceu sem marcação dentro da área e mandou alto para abrir o placar.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 47, Gabriel Pedra ampliou para o time da capital, novamente depois de uma jogada pelo lado direito.

O terceiro gol saiu aos quatro minutos do segundo tempo, quando Igor Morais finalizou uma jogada ensaiada que começou com cobrança de falta. Aos 23, Tobinha contou com um desvio para balançar as redes para o Brasiliense.

Aos 50 minutos, Gabriel Pedra pegou um rebote do goleiro para fechar a goleada.