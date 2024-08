Botafogo x Flamengo: transmissão ao vivo e onde assistir jogo do Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), pela em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A partida tem transmissão no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo até começou a rodada na liderança, do Brasileirão, com 43 pontos. Mas foi ultrapassado pelo Fortaleza com a vitória do Laion no sábado à noite. O alvinegro pode retomar a ponta se vencer o Fla.

Vai com força máxima? A questão é que o Botafogo tem na quarta-feira o jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras. O que ameniza a situação é ter vencido por 2 a 1 na ida.

O Flamengo tenta colar no Tricolor e começou a rodada em terceiro, com 41 pontos. O time vem de empate com o Palmeiras no Maracanã.

O Flamengo também tem duelo pela Libertadores na próxima semana — na quinta-feira. Mas o jogo é na altitude de La Paz, contra o Bolívar.

O dilema do Flamengo é até que ponto usar os reservas ou preservar os titulares para o duelo decisivo fora de casa. Quatro jogadores importantes se machucaram nos últimos dois jogos: Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Gabigol. Tite fez vários testes ao longo do treino e terá um time mexido. Erick Pulgar está suspenso.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos (Danilo Barbosa), Barboza, Cuiabano; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino (Matheus Martins); Tiquinho Soares (Igor Jesus). Técnico: Artur Jorge.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Léo Pereira); Allan, Léo Ortiz e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo (Gerson) e Carlinhos. Técnico: Tite.

Botafogo x Flamengo

Data e hora: 18 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)