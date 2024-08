Auxiliar do Fluminense diz ter ficado "satisfeito" com atuação contra o Corinthians

No Maracanã, Fluminense e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo deste sábado, Sidnei Lobo, auxiliar do treinador Mano Menezes, lamentou o resultado, mas revelou ter ficado "satisfeito" com a atuação dos jogadores.

"Enfrentamos uma grande equipe. O Corinthians, com a entrada do novo treinador, implementou três zagueiros e está um time mais encorpado. Acredito que fizemos bom jogo, poderíamos ter feito o gol e sair com a vitória, mas sabíamos da dificuldade da partida. O Corinthians também é um time forte, teve chance também. Acho que as mais claras foram as nossas, no finalzinho poderíamos ter feito", disse.

"O que as duas equipes estão apresentando nesse momento não era para estar nessa situação. Fiquei satisfeito pelo que o time pôde atuar. Agora é dar continuidade, levantar, o torcedor veio, nos apoiou. A gente sente o empate, mas o importante é estar pontuando", acrescentou.

No jogo contra o Corinthians, Sidnei Lobo foi quem comandou o Fluminense à beira do campo. Mano Menezes precisou cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no último jogo pelo Brasileirão, contra o Vasco.

O empate foi um resultado ruim para ambas as equipes. Enquanto o Fluminense segue na zona de rebaixamento, com 21 pontos, o Corinthians até escapou, possuindo 22 pontos, mas pode voltar caso o Vitória pelo menos empate na rodada.

Agora, o Fluminense vira a página e passa a focar no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.