Alemã e sueco vencem etapa da Copa do Mundo de XCE de Mountain Bike no Shimano Fest

Na tarde deste domingo, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o festival da bike Shimano Fest 2024 sediou uma etapa da Copa do Mundo de XCE - Cross Country Eliminator, com atletas de 17 países. A alemã Marion Fromberger e o sueco Edvin Lindh comemoraram o título, mas o Brasil fez bonito. Luiz Henrique Cocuzzi e Iara Caetano Leite conquistaram o vice-campeonato.

"É incrível estar aqui e competir nesse lindo país. Senti a atmosfera do público tanto quanto o clima quente do Brasil. Estou muito feliz e orgulhosa por ter vencido. Acho que agora vou tomar uma caipirinha", disse Marion.

Já Lindh confessou ter passado sufoco para garantir o lugar mais alto do pódio. "Eu ouvia a torcida e sabia que o Cocuzzi estava na minha cola. Então, me concentrei para ser o mais veloz possível até o final", afirmou.

Iara Caetano chegou perto da vitória após avançar em segundo lugar nas semifinais. As brasileiras Ana Laura Moraes, Luiza Cocuzzi, Isabella Lacerda e Marcela Lima Matos acabaram ficando na disputa que valia vaga entre as quatro finalistas.

"Eliminator é detalhe. Você tem que fazer uma estratégia, segui-la à risca, ser paciente e calma, e ao mesmo tempo, além de ser arisca, acelerar na hora certa, trocar de marcha na hora certa. Tem que ser muito precisa e calma ao mesmo tempo", contou Iara, que chegou a 57 centésimos da alemã. Em terceiro terminou a holandesa Didi de Vries.

Luiz Henrique Cocuzzi saiu emocionado após terminar com a medalha de prata e um gostinho de quero mais. "É uma prova muito de detalhes. Você comete um pequeno erro e já é o suficiente para não passar. Eu não consegui fazer outra ultrapassagem e, no final, perdi o gap. Faz parte do esporte e estou feliz pelo apoio que tive a cada volta aqui", destacou o atleta brasileiro, o mais aplaudido na capital paulista. O terceiro colocado foi o romeno Ede-Karoly Molnar, atual campeão europeu da modalidade.

Modalidade apontada como o futuro do mountain bike em centros urbanos, o XCE conta com provas curtas, rápidas e eliminatórias. Organizada pela Avelar Sports, a competição começou com as tomadas de tempo para definir os grids de largada, seguiu com baterias compostas por quatro ciclistas, classificando os dois primeiros para as etapas seguintes, até a decisão.

"Trazer uma etapa do mundial de XCE para o Brasil reforça a posição do Shimano Fest como referência. Tivemos uma competição de alto nível, com a possibilidade de os visitantes do nosso evento verem tudo de perto. Foi emocionante", afirmou Susana Martin, Head de marketing Shimano Latin America.

A City Mountain Bike aprovou a realização da Copa do Mundo em São Paulo, garantindo que a etapa servirá de exemplo para as próximas edições no Brasil e as demais do calendário mundial.

"Aqui, a grande experiência dos ciclistas europeus fez a diferença, mas os brasileiros, como Cocuzzi e Iara, foram empurrados pela torcida local. Do ponto de vista do evento, a Avelar Sports e a Shimano fizeram um excelente trabalho, com um nível alto! É um grande exemplo para a família do City Mountain Bike", observou o belga Kristof Bruyneel, CEO da empresa, elogiando também o apoio do público brasileiro.

Resultados da Etapa São Paulo da Copa do Mundo de XCE







Masculino



1 - Edvin Lindh (Suécia)



2 - Luiz Henrique Cocuzzi (Brasil)



3 -Ede-Karoly Molnar (Romênia)



4 - Lorenzo Serrez (França)



5 - Theo Houser - Áustria

Feminino



1 - Marion Fromberger (Alemanha)



2 - Iara Caetano Leite (Brasil)



3 - Didi de Vries (Holanda)



4 - Madison Boissiere (França)



5- Luiza Cocuzzi (Brasil)