Treinador do Bragantino destaca tempos distintos contra o Corinthians e diz: "Não estamos mortos"

O RB Bragantino perdeu para o Corinthians por 2 a 1 nesta terça-feira e largou em desvantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o confronto na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, o treinador Pedro Caixinha destacou os dois tempos distintos do Massa Bruta.

No primeiro tempo, o Corinthians abriu 2 a 0 no marcador com apenas 15 minutos de jogo e poderia até ter ampliado a vantagem. No segundo, o RB Bragantino diminuiu o placar e ainda teve algumas oportunidades de empatar a partida.

"Sem dúvidas foram dois tempos completamente distintos. No primeiro, a equipe entrou totalmente apática, morfa, sem dinâmica, sem intensidade e sem concentração. Nestes momentos de mata-mata e alta competição, paga-se muito caro. Foram dois gols, mas poderia ter sido três. O adversário chegou três vezes com muito perigo", disse.

"No segundo tempo, além das substituições, falei que precisávamos ter uma atitude completamente diferente e ter orgulho em relação a aquilo que estávamos jogando. Os jogadores agiram muito bem, penso que com um pouco mais de sorte, o empate chegaria", acrescentou.

Na sequência, Pedro Caixinha se mostrou otimista para a virada sobre o Corinthians no jogo de volta, alegando que sua equipe não tem nada a perder.

"Sabemos que estamos em desvantagem na eliminatória, mas também sabemos que não estamos mortos. Estamos vivos. Não temos rigorosamente nada, mas nada mesmo, a perder na próxima terça-feira. Vamos tentar dar a volta na eliminatória", comentou.

O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Enquanto a vitória do RB Bragantino por um gol de diferença leva a eliminatória para as penalidades, o triunfo por dois gols garante a classificação às quartas de final.