São Paulo tem retrospecto positivo fora de casa contra uruguaios na Libertadores

Nessa quinta-feira, o São Paulo inicia os confrontos por uma vaga nas quartas de finais da Libertadores contra o Nacional. Mesmo com o jogo sendo no Uruguai, o torcedor pode se apegar ao retrospecto positivo do Tricolor.

Em sete jogos como visitante no país, o clube do Morumbis acumula quatro vitórias, um empate e uma derrota. Contra o rival nesta edição, o time venceu uma e empatou a outra.

A única derrota foi pela Libertadores 1982, frente ao Peñarol, por 1 a 0, pela primeira fase. O São Paulo terminou em segundo do grupo, com seis pontos, três a menos que os uruguaios, e acabou sendo eliminado.

Em relação ao Nacional, a freguesia é ainda maior considerando o histórico geral na competição, com três vitórias, um empate e duas classificações. A primeira qualificação foi em 1992 e a segunda em 2008.

O confronto está marcado para acontecer às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Gran Parque Central. Na volta, o São Paulo contará com o apoio do torcedor, no mesmo horário, no dia 20, no Morumbis.

Confira resultados do São Paulo contra uruguaios fora de casa na Libertadores:

Rentistas 1 x 1 São Paulo - fase de grupos Libertadores 2021



Danubio 1 x 2 São Paulo - fase de grupos Libertadores 2015



Defensor Sporting 0 x 1 São Paulo - fase de grupos Libertadores 2009



Nacional 0 x 0 São Paulo - oitavas de finais Libertadores 2008



Nacional 0 x 1 São Paulo - oitavas de finais Libertadores 1992



Peñarol 1 x 0 São Paulo - primeira fase Libertadores 1982



Defensor Sporting 1 x 3 São Paulo - primeira fase Libertadores 1982