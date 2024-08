Rosario Central x Fortaleza: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Rosario Central e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Fortaleza chega embalado para o confronto. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está invicta há oito jogos, com sete vitórias e um empate, e alcançou a segunda colocação do Campeonato Brasileiro.

O Rosario Central está no meio de tabela no Argentino. A equipe ocupa apenas a 11ª posição, mas conquistou resultado expressivo recentemente: vitória por 1 a 0 sobre o Newell's Old Boys no grande clássico da cidade.

O Fortaleza chegou às oitavas de final após liderar o Grupo D, superando inclusive o Boca Juniors. Já o Rosario Central está na Sul-Americana após ficar em 3º lugar em sua chave na Libertadores. Nos playoffs da Sula, a equipe argentina superou o Internacional com placar agregado de 2 a 1.

Quem avançar enfrentará Red Bull Bragantino ou Corinthians nas quartas de final. O chaveamento da competição até a final, marcada para 23 de novembro em Assunção, no Paraguai, já está definido.

Rosario Central x Fortaleza

Data: 14 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)