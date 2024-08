Real Madrid x Atalanta: veja informações e onde assistir à decisão da Supercopa da Uefa

O futebol internacional está de volta e já retorna a todo vapor. Na tarde desta quarta-feira, Real Madrid e Atalanta fazem a grande decisão da Supercopa da UEFA. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

Onde assistir: O duelo terá transmissão da TNT, na televisão fechada, e da plataforma de streaming Max.

O Real Madrid é o atual campeão da Liga dos Campeões. Os espanhóis chegam para esta temporada com expectativa ainda mais alta. O clube trouxe o atacante Mbappé e promete fazer um ataque ainda mais poderoso que o da última temporada.

Mesmo assim, o técnico Carlo Ancelotti elogiou a Atalanta. "Eles merecem estar aqui. O trabalho de Gasperini é extraordinário, da equipe. Gasperini é um amigo. Vai ser difícil", declarou o italiano.

Para a decisão, o comandante do Real Madrid pode ter ganhado um desfalque de última hora. Eduardo Camavinga sofreu dura entrada no treino desta terça-feira e teve que deixar o gramado por conta de fortes dores. O francês deve, assim, ficar de fora da final.

Do outro lado, a Atalanta foi a surpresa da temporada passada, ao conquistar a Liga Europa. Na campanha, os italianos eliminaram Liverpool-ING, Aston Villa-ING e Bayer Leverkusen-ALE.

O treinador Gian Gasperini destacou que a Atalanta convive com o rótulo de "zebra" e afirmou que a equipe vai em busca do título.

"No papel, a previsão do resultado é ainda mais unilateral do que contra o Leverkusen. No entanto, esse é um obstáculo ainda maior, então a motivação para nós é ainda maior. No futebol, isso nem sempre acontece, mas às vezes as probabilidades podem ser superadas", destacou.

FICHA TÉCNICA



REAL MADRID X ATALANTA

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia (POL)



Data: 14 de agosto de 2024, quarta-feira



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Sandro Scharer (SUI)



Assistentes: Stéphane De Almeida (SUI) e Jonas Erni (SUI)



VAR: Bastian Dankert (ALE)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior.



Técnico: Carlo Ancelotti

ATALANTA: Musso; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Éderson e Ruggeri; Lookman, De Ketelaere e Retegui.



Técnico: Gian Gasperini