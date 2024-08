Negociações com atacantes não avançam e Corinthians busca novos alvos; veja cenário do mercado

O Corinthians segue ativo no mercado da bola para reforçar o elenco visando a sequência da temporada de 2024. A diretoria chefiada por Augusto Melo vem encontrando dificuldades para fechar com alguns nomes de ataque, mas se movimenta para buscar novos alvos. O setor do meio-campo, carente nas palavras do próprio técnico Ramón Díaz, também é tratado como prioridade.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians não conta mais com a chegada do ponta Gonzalo Plata. Após acerto inicial, o Al-Sadd mudou os termos antes do negócio ser concretizado e o valor pedido foi considerado inviável pelo Timão.

O mesmo se aplica ao atacante paraguaio Alex Arce. Apesar do interesse do jogador em defender as cores do Corinthians, a LDU pede uma quantia alta para liberar o atleta neste momento da temporada. O clube brasileiro, ciente de que chegou ao seu limite nas tratativas, não quis prosseguir com as conversas.

Para o comando do ataque, a Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians negocia com um centroavante argentino. O nome é mantido em sigilo, mas há otimismo no clube para que as conversas avancem nos próximos dias.

E o meio-campo?

O Corinthians acertou a contratação do volante venezuelano José Martinez em definitivo. O clube aguarda o atleta desembarcar em São Paulo nos próximos dias para assinar contrato.

A chegada de Martinez não inviabiliza a contratação de Gustavo Cuellar, do Al-Shabab. Neste momento, o Corinthians está esperando um retorno do clube árabe, que não passa segurança de que aceita negociar o volante colombiano. Mesmo com o cenário incerto, a Gazeta Esportiva apurou que o Timão nutre esperança de acertar a chegada do jogador.

Contratações já feitas

Até o momento, o Corinthians anunciou nesta janela de transferências as chegadas do goleiro Hugo Souza, do zagueiro André Ramalho, dos volantes Alex Santana e Charles, e do atacante Talles Magno.