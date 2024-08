Matheuzinho se destaca defensivamente em vitória do Corinthians sobre o RB Bragantino; veja números

Um dos destaques na vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino na última terça-feira foi o lateral direito Matheuzinho. O camisa 2 foi importante nas subidas ao ataque e acumulou bons números defensivos no duelo.

Segundo a plataforma Sofascore, Matheuzinho terminou o jogo de Ribeirão Preto com 20 ações defensivas. O atleta acumulou sete desarmes, 10 rebatidas, duas interceptações e um chute bloqueado.

O Corinthians se posicionou com esquema de três zagueiros, com Matheuzinho e Matheus Bidu como alas. Com a formação, os laterais tiveram mais liberdade para atacar e se sentiram menos desprotegidos no sistema defensivo.

Você piscou e Matheuzinho teve 20 ações defensivas contra o RB Bragantino (líder do Corinthians no quesito). @SofascoreBR Evolução notável. pic.twitter.com/TRxOhMVTIX ? Iúri Medeiros (@iurimedeiros13) August 14, 2024

O Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 1, e um simples empate na volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, semana que vem, garante a classificação para a equipe da capital paulista.

Com Ramón Diaz, Matheuzinho atuou em oito oportunidades, sendo titular em seis. Seu principal concorrente para o setor é Fagner, que ainda busca sua melhor forma técnica desde que retornou de lesão.

Com a camisa do Corinthians, Matheuzinho possui 32 jogos (16 como titular), com um gol e uma assistência. Ex-Flamengo, o jogador de 23 anos tem contrato assinado com o Timão até final de 2028.