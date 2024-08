Ferroviária x Santos: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino

O Santos visita a Ferroviária nesta quarta-feira, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino de 2024. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Fonte Luminosa.

As Sereias da Vila vêm de uma derrota para o Taubaté, por 2 a 1, e visam se reabilitar no Estadual. O Peixe é o quinto colocado da tabela, com 13 pontos conquistados.

Do outro lado, a Ferrinha bateu o São José na última partida, por 2 a 0. As Guerreiras Grenás estão na sexta posição, uma abaixo do Santos, com um ponto a menos.

A três rodada do término da fase de grupos, o Peixe tenta se manter na zona de classificação para as semifinais. Só os oito melhores da primeira fase se classificam no Paulistão feminino.

Onde assistir Ferroviária x Santos?

O duelo será transmitido ao vivo através do canal oficial da Centauro no YouTube.