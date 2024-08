Decisivo, Paulinho valoriza empate do Atlético-MG na Argentina; Bernard lamenta ausência de Hulk

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Atlético-MG buscou o empate contra o San Lorenzo, por 1 a 1, no Estádio Nuevo Gasómetro. Paulinho, autor do gol do Galo, analisou a partida e classificou o resultado como um importante passo para a classificação.

"Diante das circunstâncias do jogo, acredito que foi um resultado importante e, de uma certa forma, positivo para nós. Nos dá uma confiança maior para poder chegar em casa e fazer nosso dever, que é a vitória para classificar às quartas de final da Libertadores", começou o atacante do Galo.

Questionado se foi um resultado justo, Paulinho comentou o gol sofrido por um erro da própria equipe.

"Creio que sim, porque a gente começou bem o jogo e, por um erro nosso, a gente entregou um gol para ele. Em uma Libertadores, contra times muito qualificados, dificulta bastante você sair atrás no placar. O time deles se fechou todo e ficou na espera de um contra-ataque para, assim, fazer mais um gol. É claro que isso dificulta muito os jogos, temos que entrar mais atentos e não errar mais essas bolas bobas para não sermos surpreendidos."

Bernard, jogador do Atlético-MG, também falou após o apito final. O atleta, que esteve na conquista do clube em 2013, falou a respeito da ausência de Hulk, que está com uma lesão muscular.

"Um jogador (Hulk) que qualquer equipe do Brasil sentiria falta. Sem dúvida nenhuma, é um jogador muito decisivo, mas a gente não pode ficar pensando nisso. Infelizmente, não podemos contar com ele nesse momento, porém temos outros jogadores que vêm fazendo a diferença, o Cadu vem nos ajudando. Acredito que se todo mundo se esforçar e dar o seu melhor, conseguimos, como grupo, chegar a essa classificação", pontuou Bernard.

Com o resultado, o confronto fica aberto, uma vez que nenhuma das equipes saiu em vantagem no placar. O duelo de volta, que decidirá quem avançará às quartas de final do torneio continental, está marcado para a próxima terça-feira (20). A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.