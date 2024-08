Da crise à invencibilidade: veja cinco pontos que fizeram o Santos se reabilitar na Série B

O Santos é mais líder do que nunca na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um momento de crise, o Peixe se reabilitou na competição e agora ostenta uma longa invencibilidade dez jogos no torneio.

Para dar a volta por cima, o Santos precisou fazer alguns ajustes e teve a ajuda de fatores primordiais para superar de vez a má fase. Cinco pontos foram fundamentais para a virada de chave. Veja abaixo:

Brazão vira 'xodó' da torcida

Sem dúvidas, um dos principais fatores para o crescimento do Santos na temporada foi Gabriel Brazão. O goleiro que não gozava da confiança do torcedor, assumiu a responsabilidade após a grave contusão de João Paulo e, atualmente, está entre os 'queridinhos' dos santistas.

Brazão soma 14 partidas com a camisa do Peixe na Série B. Após um início conturbado, a equipe chegou a atingir seis jogos consecutivos sem ser vazada, evitando várias derrotas.

Em grande fase, goleiro Gabriel Brazão vira 'xodó' da torcida do Santos

Jair toma conta da defesa

Outra fator importante foi a entrada de Jair. O Menino da Vila assumiu a titularidade na zaga antes mesmo da venda de Joaquim para o Tigres, do México. Ele atuou nas últimas oito partidas do Santos e melhorou diversos aspectos no time.

Um deles é a saída de bola. O defensor de apenas 19 anos é conhecido pelo bom trato com a bola nos pés e, assim, fez com que a equipe construísse boas jogadas desde a defesa. Algo que praticamente não acontecia com a dupla de Gil e Joaquim. Além disso, a boa estatura de Jair e a capacidade de recuperação o ajudaram a se firmar.

Fator Vila Belmiro

A Vila Belmiro sempre foi conhecida pelos adversários como um território hostil. Porém, neste ano, o estádio tornou-se ainda mais importante para o Peixe.

Apenas na Série B, o time de Fábio Carille venceu sete das nove partidas que fez como mandante. O time só tropeçou na penúltima rodada, diante do Sport. A única derrota foi para o Botafogo-SP, em jogo disputado no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Depois disso, o clube não vendeu mais o mando de campo para outras praças.

Guilherme decide e assume artilharia

É impossível não associar a boa fase do Santos ao momento de Guilherme. Uma das principais contratações do clube para esta temporada, o atacante tem decidido a favor do Peixe e, assim, assumiu a artilharia da equipe neste ano. Ele já estufou as redes dez vezes em 2024.

O camisa 11 anotou quatro gols nos últimos seis jogos do time na Série B do Brasileirão. O atleta, inclusive, briga pela artilharia do torneio. Com sete bolas na rede, ele só aparece atrás de Anselmo Ramon, do CRB, com oito.

A fase decisiva e artilheira de Guilherme ajudou a aproximar o Santos de vitórias importantes. Na última sexta-feira, por exemplo, ele anotou dois tentos - um deles de falta - na bela vitória por 3 a 0 diante do Paysandu, no Pará.

Carille afasta interesse de rival e deixa clima mais leve

Um fator que causou turbulência nos arredores da Vila Belmiro durante a crise do Santos na Série B foi a indefinição de Fábio Carille. O treinador foi ligado ao Corinthians e tinha tudo alinhado para se transferir ao rival do Peixe. Mas, no fim da novela, acabou permanecendo na Baixada Santista.

O caso gerou revolta entre os torcedores e coincidiu com um momento de instabilidade da equipe na temporada. Em determinado momento, porém, Carille afastou o interesse do Timão e cravou a continuidade à frente do time. Depois disso, o ambiente ficou mais leve e ajudou a equipe a decolar na Segunda Divisão.

Depois de ser vinculado ao Corinthians, Carille ficou no Santos e conta com o respaldo da diretoria

O próximo desafio do Santos na Série B será neste sábado, contra o Avaí. O duelo, válido pela 21ª rodada do torneio, está agendado para as 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe é líder da competição, com 37 pontos.