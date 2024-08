Cruzeiro x Santos: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro sub-20

O Santos visita o Cruzeiro nesta quarta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré.

A partida é de extrema importância para a pretensões do Santos na competição. A equipe aparece na nona posição da tabela e pode ficar de fora da fase de mata-mata em caso de derrota. Só os oito melhores garantem a vaga nas quartas de final.

A duas rodadas para o término da primeira fase, a diferença para o Fluminense, oitavo colocado, é de três pontos. Na última rodada, o Peixe foi derrotado pelo Botafogo, por 3 a 2.

Do outro lado, o Cruzeiro visa confirmar sua classificação à próxima fase da competição. O time mineiro vem de uma vitória sobre o América-MG e está na quinta posição do Brasileirão sub-20, com 31 pontos.

Onde assistir Cruzeiro x Santos?

O jogo será transmitido ao vivo no canal SporTV, através do serviço de streaming, e também no canal do Cruzeiro no YouTube.