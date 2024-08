Bernard ressalta grupo, mas lamenta ausência de Hulk: 'Muito decisivo'

Colaboração do UOL, de São Paulo

O Atlético-MG empatou em 1 a 1 contra o San Lorenzo, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. Após o confronto, Bernard respondeu sobre Hulk, que não esteve disponível para o duelo na Argentina.

O que aconteceu

O recém-chegado explicou sobre a falta de Hulk no duelo. "Um jogador que qualquer equipe do Brasil sentiria falta", respondeu Bernard, à Paramount+. "Sem dúvida nenhuma, é um jogador que é muito decisivo, mas a gente também não pode ficar pensando nisso, né? Infelizmente, a gente não pode contar com ele nesse momento".

Lesionado, o camisa 7 não tem retorno previsto, mas Bernard exalta companheiros que fazem funções parecidas com a do atacante. "Temos outros jogadores que vêm tentando também fazer a diferença. O Deyverson chegou agora, o Cadu também vem nos ajudando bastante. Então, acredito, assim, que se todo mundo se esforçar, a gente pode conseguir, como grupo, chegar a essa classificação".

O Atlético-MG volta a campo neste sábado (17), contra o Cuiabá. Duelo que acontece às 16h (de Brasília) é válido pelo Campeonato Brasileiro. No último duelo pelo torneio nacional, o Galo ficou no empate em 0 a 0 contra o rival Cruzeiro.

Pela Libertadores, confronto de volta das oitavas será na terça-feira (20). A equipe brasileira recebe o San Lorenzo em casa para a decisão de quem irá às quartas de final da competição. Quem vencer, enfrentará Grêmio ou Fluminense.