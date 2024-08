Zé Roberto reconhece esforço em derrota na semi: 'Lutaram do início ao fim'

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para os EUA, nesta quinta-feira, por 3 sets a 2 e parou na semifinal do torneio olímpico de Paris 2024. O treinador José Roberto Guimarães lamentou a derrota, mas reconheceu a luta das brasileiras.

"Hoje a gente teve uma queda logo no começo do primeiro set, elas abriram 6 a 0, depois a gente voltou para o jogo, empatados e aí a coisa ficou igual. Elas venceram por 25 a 23. No segundo set, elas caíram de produção, principalmente, no passe. Não saiu muita coisa do lado dos EUA e a gente empatou. No terceiro foi a nossa vez, a gente começou oscilando muito, contra-ataques e nosso saque perdeu a agressividade. Depois a gente voltou no quarto com a mesma pegada e acabamos ganhando o set. No começo do tie break, a gente teve duas, três bolas que poderíamos ter aproveitado, fizemos boas defesas, dava para contra-atacar melhor. Erramos um pouco ali e no final do set. Acho que teve luta. O mais importante é que elas lutaram do início ao fim. A gente viu o time dos EUA preocupado com o que a gente estava apresentando. É briga de time grande. Mas acho que elas foram melhores no final do tie break" Zé Roberto

A seleção feminina foi superada pelos Estados Unidos na semifinal. Vamos buscar o bronze! Brasil ?? 2 x 3 ?? Estados Unidos - 23/25, 25/18, 15/25, 25/23, 11/15#VôleiEmParis2024 #Vôlei #Paris2024 #JogosOlímpicos pic.twitter.com/qpAcLv1v0x ? Vôlei Brasil (@volei) August 8, 2024

A seleção brasileira estava invicta nas Olimpíadas e não tinha perdido nenhum set nos primeiros quatro jogos. Contra as norte-americanas, o Brasil foi superado no tie break, por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/18, 15/25, 25/23 e 11/15.

"A gente sabia que o time dos EUA era isso, que poderia dar esse equilíbrio. A maioria dessas jogadores jogaram Tóquio 2020, são experientes, jogam grandes competições. A gente sabia que seria dessa forma e que seria apertado, eu esperava um jogo de 3 a 2 já. Então o resultado não me surpreendeu. Lógico que eu gostaria de ter ganho, a gente tinha condições de brigar. Mas é isso, a bola caiu mais do nosso lado hoje"

Agora, a Seleção Brasileira disputa a medalha de bronze neste sábado, às 12h15 (de Brasília), contra a Turquia.