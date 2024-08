Wesley, do Flamengo, tem carro roubado após classificação na Copa do Brasil

O lateral-direito do Flamengo, Wesley, teve seu carro roubado em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, logo após a classificação do time para as quartas de final da Copa do Brasil. Ele recuperou o veículo no mesmo dia.

O que aconteceu

Wesley compartilhou a notícia durante a madrugada desta quinta-feira em suas redes sociais. O carro roubado, uma BMW 320i, está avaliado em mais de R$ 320 mil e foi levado próximo a um restaurante McDonald's.

"Rapaziada, roubaram meu carro. Bonsucesso, no Mc Donald's", escreveu ele na legenda da foto do veículo, um BMW.

No fim da tarde, o jogador informou que recuperou o veículo. Ele não deu maiores detalhes.

BMW 320i, avaliada em mais de R$ 320 mil Imagem: Reprodução/Instagram

Wesley participou do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogador não deu detalhes sobre sua presença no local do roubo ou o momento exato do ocorrido.

Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Guillermo Varela, mas o Flamengo perdeu por 1 a 0. Apesar disso, o time se classificou com um placar agregado de 2 a 1.