'Torcida do Flamengo não está acostumada a ver o time amassado', diz Alicia

A torcida do Flamengo sai aliviada, mas com uma pulga atrás da orelha após a classificação sofrida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, analisou a colunista Alicia Klein, no Fim de Papo.

Alicia destacou que a torcida do Mengão não está acostumada a ver o time contra as cordas como na derrota pelo placar mínimo no Allianz Parque. O time de Tite saiu atrás no início da partida, mas segurou a pressão alviverde e avançou no placar agregado.

Certamente vai causar um incômodo, apesar da classificação, porque a torcida do Flamengo não está acostumada a ver o time amassado, porque raramente é pela qualidade dos seus jogadores. Mas também é o Tite, vamos lembrar quem é o técnico do Flamengo. Ele tem um time maravilhoso nas mãos, que vai disputar todos os títulos, mas ele não é um cara de um futebol agressivo naturalmente.

Não vamos reforçar a ideia do Tite retranqueiro, não é isso, mas ele é um cara mais conservador, ele veio para defender um resultado de 2 a 0 dentro da casa de seu principal rival. Então, não acho que foi uma escalação ruim do Tite necessariamente, porque do outro lado tinha um time que estava jogando muito, e o Flamengo sentiu isso, fora de casa, sendo pressionado. Alicia Klein

