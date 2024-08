Titular pelo Corinthians contra o Grêmio, Pedro Henrique valoriza Hugo Souza: "Trouxe uma energia legal"

O ponta Pedro Henrique, titular do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, valorizou a atuação do goleiro Hugo Souza. Nas palavras do camisa 16, o arqueiro trouxe uma "energia legal" ao grupo e se dedica muito para ajudar a equipe dentro de campo.

"Hugo fez defesas e merece muito, é um cara que trabalha muito, trouxe uma energia legal para o grupo. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo para ele, ele trabalha para isso acontecer e todos estão felizes por ele", disse Pedro Henrique em contato com repórteres no Couto Pereira.

Hugo teve atuação decisiva diante do Grêmio. Além do bom desempenho no tempo normal, com defesas importantes, o goleiro brilhou nas penalidades máximas, defendendo a batida de Cristaldo. Nos penais, o Corinthians venceu por 3 a 1, já que Edenilson e Pavón também desperdiçaram suas oportunidades.

Em relação à partida, Pedro Henrique falou sobre seu desempenho e posicionamento. Diferente do que está acostumado, o atleta de 34 anos atuou como atacante, por dentro, e não pela ponta.

"Fiz uma função que fiz bastante no meu segundo ano de Inter, jogando por dentro e não pela beirada. Professor sabe que pode contar comigo ali também. No segundo tempo senti a falta de ritmo, mas enquanto estive em campo tentei dar meu melhor", completou Pedro Henrique.

O jogo foi muito disputado no Couto Pereira. Mandante, o Grêmio tomou iniciativa em grande parte do duelo, enquanto o Corinthians buscou as jogadas em velocidade. Nenhuma equipe foi efetiva e a eliminatória foi decidida nas penalidades máximas. Na ida, os times já haviam empatado por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Nos penais, o Timão levou a melhor por 3 a 1. Romero, André Ramalho, Giovane marcaram para os paulistas, enquanto apenas Reinaldo converteu para os gremistas. Edenilson e Pavón chutaram para fora, e Cristaldo arrematou para defesa de Hugo.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será definido por sorteio na sede da CBF. O Timão vai em busca de sua 4ª conquista do torneio.

Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A equipe se encontra na 18ª posição da liga nacional, com 20 pontos.