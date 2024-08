"Se for para jogar, estou preparado", afirma Basso sobre possível retorno ao time titular do Santos

Nesta sexta-feira, pela 20ª rodada da Série B, o Santos visita o Paysandu, no Mangueirão, em Belém. Com Gil preservado, o zagueiro João Basso pode ser escalado pelo técnico Fábio Carille e finalmente estrear pelo time paulista na temporada. Na tarde de hoje, no Estádio Banpará Baenão, a equipe encerrou a preparação para o confronto.

"É sempre muito gratificante e muito honroso da minha parte vestir essa camisa. Se for para jogar, estou preparado, estou às ordens. Então estou muito satisfeito e muito feliz de estar representando esse clube mais uma vez", disse o defensor.

Basso não defende o Santos oficialmente desde a última rodada do Brasileirão 2023, ocorrida no dia 12 de dezembro. Na ocasião, o zagueiro foi titular na derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, responsável por rebaixar o Peixe para a Série B.

Nesta temporada, o atleta foi inscrito no Campeonato Paulista e chegou a ser relacionado para a estreia do Santos, contra o Botafogo-SP. Contudo, o zagueiro foi emprestado para o Estoril, de Portugal, dez dias após o jogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Depois de defender o clube português por pouco mais de três meses, Basso foi reintegrado ao elenco do Santos em junho. O defensor voltou a ser relacionado em julho, na vitória do Santos sobre o Ituano. Desde então, ficou no banco de reservas contra Vila Nova, Coritiba, CRB e Sport.

Com a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, Basso desponta como o principal zagueiro reserva do elenco santista. No duelo contra o Paysandu, marcado para às 20h (de Brasília), ele deve formar dupla de zaga com Jair.

"Aqui é bastante quente, mas foi importante ter vindo um dia antes, ter treinado, entender como está o clima e se preparar bem. Nós não podemos usar desculpas, independente se tiver calor, pois vai estar calor para nós e para eles. Então é importante entrar focado amanhã e conquistar os três pontos", afirmou Basso.

Líder com 34 pontos, o Santos pode perder a ponta caso tropece, já que Novorizontino e Mirassol aparecem logo atrás, com 33 e 32 somados, respectivamente. Assim, a vitória é fundamental para o Peixe.

"Sem dúvidas, acho que o mais importante nessa viagem é iniciar o segundo turno com o pé direito, e em relação a isso, é conquistar os três pontos. Foi para isso que nós viemos, foi para isso que nós trabalhamos essa semana, e amanhã sem dúvida vamos fazer um grande jogo para conquistar os três pontos e levar a vitória para nossa torcida", concluiu.