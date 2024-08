São Paulo repete time do jogo de ida contra o Goiás pela Copa do Brasil; veja escalações

O São Paulo está escalado para enfrentar o Goiás, nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O técnico Luis Zubeldía, mesmo sem poupar contra o Flamengo, no Brasileiro, mandou a campo o que tem de melhor.

Sem Igor Vinícius, que fica de fora por "prevenção de lesão", como informou o clube, o treinador manteve Rafinha como titular na lateral direita e repetiu o time do primeiro jogo, o qual o Tricolor venceu por 2 a 0, no Morumbis. Luciano, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, no Brasileiro, volta ao time.

O Tricolor, portanto, vai a campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

Galoppo, com dores no dorso do pé direito, também é desfalque para o time paulista. Completam a lista de baixas Pablo Maia (cirurgia no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Alisson (cirurgia por conta de fratura no tornozelo direito).

Do outro lado, o técnico Vagner Mancini montou o Goiás com: Tadeu; Dieguinho, David Braz, Messias e Sander; Nathan Melo, Rafael Gava e Luiz Henrique; Welliton Matheus e Angelo Rodriguez e Mateus Gonçalves.