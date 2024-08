São Paulo fecha novo patrocinador para camisa até o fim de 2026

O São Paulo vai anunciar oficialmente nesta sexta-feira (9) seu novo patrocinador para a camisa. O UOL apurou que trata-se da Viva Sorte, empresa que atua no mercado de capitalização

O que aconteceu

O contrato assinado tem duração até o final de 2026. Os valores não foram revelados.

A empresa estampará as omoplatas da camisa. A propriedade já teve a Viva Sorte de forma pontual contra o Flamengo e, agora, a empresa assinou um contrato mais longo.

O diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, já tinha antecipado essa possibilidade. "A Viva Sorte é mais uma empresa que confiou no potencial do São Paulo. A marca estará exposta em um jogo de grande relevância, e certamente este acordo pontual será bem-sucedido, abrindo espaço para parcerias futuras", disse Toni no anúncio da parceria pontual.