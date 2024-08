Rivaldo celebra Seleção feminina finalista das Olimpíadas: "todo mundo vai torcer pelo ouro"

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta os EUA no próximo sábado, às 12h (de Brasília), pela final do futebol feminino nas Olimpíadas Paris. É a terceira vez que Marta e companhia buscam o título, vice-campeãs em 2004 e 2008. Diante deste histórico momento para o futebol feminino brasileiro, o pentacampeão Rivaldo comentou sobre expectativa para a grande final, além de opinar sobre a escalação de Marta para o confronto.

Olímpiada da superação

Após vencer na estreia, a Seleção Brasileira quase não se classificou na fase de grupos por conta de derrotas para o Japão e a Espanha. Mas, em grande superação, a equipe comandada por Arthur Elias conseguiu chegar na grande final olímpica após triunfos contra as donas da casa nas quartas de final e a Espanha nas semifinais. Rivaldo comentou sobre as vitórias inesquecíveis da seleção.

"Estou bastante feliz com a Seleção Brasileira, principalmente depois desses dois últimos jogos. Elas tiveram uma fase de grupos difícil, com uma vitória, ficando apertada a classificação, mas conseguiram avançar. Depois o Brasil vai lá e consegue tirar duas seleções fortes, primeiro a França jogando em casa e depois a Espanha. Elas estão de parabéns pelo que já fizeram, principalmente pela semifinal, onde jogaram contra a melhor equipe do mundo", disse em entrevista à Betfair.

AGORA É DECISÃO! ?? É pelo ouro. Sonho que se sonha junto, é realidade! Lutaremos até o final em busca do nosso grande objetivo! Nos vemos no sábado. Já anota todos os detalhes! VAMOOOS! ? pic.twitter.com/FitRkHz4xr ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 8, 2024

Marta deve voltar como titular?

Na última partida da fase de grupos, contra a Espanha, Marta foi expulsa após acertar o rosto de uma jogadora adversária, e recebeu como punição uma suspensão de dois jogos. Rivaldo falou sobre o momento e relembrou quando passou por uma situação parecida.

"Sobre a expulsão da Marta, quem joga bola sabe que ela não teve a intenção de machucar a adversária. Acredito que ela escorregou na jogada e acabou não conseguindo tirar o pé, o que levou à sua expulsão. Aconteceu comigo também, acabei fazendo o mesmo movimento e fui expulso lá no Uzbequistão. São coisas que acontecem no futebol", analisou.

Depois do bom desempenho da Seleção nos jogos em que Marta esteve fora, muitos torcedores passaram a defender que a estrela da equipe comece a final na reserva. "Posso dar minha opinião: se eu fosse a Marta, respeitaria muito as jogadoras, principalmente a que está no seu lugar como titular. Conversaria com o treinador para manter o mesmo time e preferiria ficar no banco, pedindo para entrar no momento que fosse necessário no segundo tempo. É um jogo difícil, em que pode acontecer qualquer coisa. É uma partida que se a Seleção perder, e se a derrota for com ela saindo jogando, todo mundo poderá criticar porque a Marta foi escalada como titular", opinou.

Arthur Elias diante de uma grande decisão

Em entrevista após a semifinal, o treinador da Seleção Feminina, Arthur Elias, disse que precisaria de muitas análises antes de tomar uma decisão sobre a volta de Marta entre as titulares. "Temos que aguardar a decisão do treinador. Sabemos que ela é super importante para nossa seleção, mas o time vem de dois jogos bons sem a Marta. Será uma boa dor de cabeça para o Arthur Elias", brincou Rivaldo.

"Nossas atletas souberam jogar sem a Marta como referência lá na linha de frente, elas conseguiram correr brilhantemente e deram conta de duas seleções fortíssimas. Se o Brasil estiver bem, vai ser melhor para ela e se o jogo estiver difícil, sabemos que ela pode entrar e ajudar muito nessa briga pelo ouro da Seleção", comentou.

EUA chegam como favoritos

Com tradição no futebol feminino, a equipe dos EUA é apontada como favorita à medalha de ouro pelo ex-jogador, que também destacou a força brasileira para a decisão.

"Será uma batalha forte, onde a seleção dos Estados Unidos vem como favorita, mas nada está ganho. Serão 90 minutos difíceis, mas que todo mundo vai estar torcendo pelo ouro inédito. Ainda mais que será um prêmio para a Marta, por tudo o que ela fez pela nossa seleção e pelo futebol feminino no Brasil. Sabemos que os EUA são muito fortes no feminino, mas o Brasil demonstrou que pode ser campeão e ter essa medalha tão esperada por anos por nossas brasileiras. Temos a prata garantida, mas vamos em busca do ouro, com certeza", disse.

Rivaldo manda recado para as jogadoras

Para finalizar, Rivaldo deixou uma mensagem especial para a Seleção Brasileira. "É jogar da mesma maneira que jogou contra a França e contra a Espanha, com muita vontade. Acredito que se repetirem a intensidade dessas partidas, colocando o coração na ponta das chuteiras, com certeza nossa seleção poderá nos dar esse ouro tão esperado pelas jogadoras e pela torcida brasileira. Estou torcendo muito por elas, mesmo com todas as dificuldades que elas encontraram nessas Olimpíadas, superaram tudo e vão em busca desse título inédito. Torço para que elas deem o máximo nessa partida e que dê tudo certo com nossas meninas", concluiu.