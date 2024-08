Ramón prioriza Brasileirão, mas exalta vaga na Copa do Brasil: 'Merecemos'

O técnico Ramón Díaz explicou a escalação e exaltou a classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil. O Timão eliminou o Grêmio nos pênaltis nesta quarta-feira (7), no Couto Pereira, após novo 0 a 0 no tempo normal.

O que aconteceu

Ramón disse que confia no elenco e que precisava preservar alguns titulares antes de novo compromisso no Campeonato Brasileiro.

O treinador deixou André Ramalho, Hugo e Rodrigo Garro no banco de reservas. André e Garro entraram no segundo tempo.

A prioridade do Corinthians é o Brasileirão. O Timão está na 18ª colocação, com 20 pontos, e luta contra o rebaixamento.

Temos confiança na equipe, no grupo. Trabalhamos 15 dias e explicamos ao plantel que todos vão ter oportunidade de jogar. São jogadores de categoria. Ficamos felizes por eles, pelo resultado. Fazem esforço enorme, no tático, em tudo que trabalhamos. Merecemos muito mais nos jogos passados e não conseguimos os resultados. Hoje fomos muito inteligente taticamente, mantendo a tranquilidade e com chances de ganhar sem precisar dos pênaltis. Trabalhamos muito pelos pênaltis e sabíamos perfeitamente quem bateria. Todos entregam o máximo Ramón Díaz

Veja a entrevista de Ramón e Emiliano Díaz

Ramón Díaz, sobre Hugo Souza

"Sabíamos que é um grande goleiro e demos a titularidade desde o primeiro minuto. Sabíamos que seu jeito de jogar passa confiança ao grupo. Ele e todos os demais foram incríveis nos pênaltis. Esperamos que ele e a equipe continuem com humildade para conseguirmos os resultados".

Emiliano Díaz, sobre a estratégia de jogo

"Fizemos três jogos difíceis contra o Grêmio, é difícil enfrentar taticamente o Grêmio. Sabe que pode nos surpreender. Nosso plano não foi perfeito pois não vencemos, mas o grupo tem força e mentalidade boas. O que pedimos eles fizeram e faltou um pouco na finalização. Ficamos felizes porque todo o grupo é importante em situações difíceis como hoje. Mas taticamente estamos felizes. Dobramos laterais, tivemos mais opções no meio com Igor e depois com Giovane, de ser mais pulsante. E tudo saiu bem. Improvisamos o André pelos desfalques e deu certo graças a Deus".

Emiliano Díaz, sobre os desfalques

"Sabíamos da sequência desde que assinamos o contrato. Demos descanso a alguns, mas temos uma final no sábado e todos estão preparados. Todos fazem o mesmo, jogando ou não, por posição. Isso nos dá tranquilidade, quando precisamos de alguém o outro se mostra pronto. Time grande não tem respiro. Demos chance a uma parte do grupo que não tinha oportunidade e responderam. A prioridade é o Brasileirão, mas a classificação nos ajuda, nos faz crescer animicamente e vamos planejar jogo a jogo".

Ramón Díaz, sobre André Ramalho de volante

"Falei com ele durante a semana. Quem mais tem características para ser volante central é o André. Tem qualidade para jogar. Perguntei se podia caso tivesse necessidade. Estamos meio curtos de volantes e ele fez muito bem, profissional incrível. Nos deu tranquilidade e experiência, ajudando os jovens. Tudo saiu bem hoje em todos os sentidos".

Emiliano Díaz, sobre a mensagem da classificação

"Como responderam os torcedores aqui e em casa. É admirável. O time merece, às vezes não consegue, mas sentimos o apoio. Temos que respeitar a todos pois todos têm qualidade, já que chegaram ao Corinthians. Jogamos com desfalques contra um candidato ao título e estivemos à altura. Ficamos contentes pelo grupo. Temos que respeitar esse elenco".