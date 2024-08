Rafael rechaça favoritismo do São Paulo contra o Goiás na Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo tem um compromisso decisivo pela competição nacional nesta quinta-feira. A partir das 20h (de Brasília), o Tricolor visita o Goiás, no Estádio da Serrinha, no confronto de volta das oitavas de final.

Muitos acreditam que o São Paulo chega com certa tranquilidade para a partida. Os comandados de Luis Zubeldía venceram o jogo de ida por 2 a 0, no Morumbis, com gols de Luciano e Calleri. Assim, podem perder por até um gol de diferença que avançarão às quartas de final.

Titular incontestável da equipe, Rafael não percebe desta maneira. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o goleiro rechaçou o favoritismo são-paulino no duelo e relembrou a disputa das oitavas de final do ano passado, quando o São Paulo também tinha aberto vantagem na ida, mas acabou passando pelo Sport apenas nos pênaltis.

"O favoritismo fica só para o lado de fora. Nós jogadores sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo, a importância que ele tem. Ano passado nós tivemos uma situação nas oitavas contra o Sport, em que nós ganhamos o primeiro jogo de 2 a 0 fora de casa. E em casa nós tivemos um jogo duríssimo, onde a gente acabou passando nos pênaltis. A gente sabe que, no futebol, o favoritismo fica para o lado de fora, e que vão ser 90 minutos em que a gente tem que fazer o nosso melhor", declarou.

Rafael também afirmou que o elenco tem conhecimento dos pontos fortes do Goiás e está atento ao adversário, mesmo após a demissão do técnico Marcio Zanardi.

"A equipe do Goiás é uma equipe muito forte, muito capaz também. Então vai ser um grande jogo e nós estamos atentos. Já sabemos da responsabilidade que é, do jogo que vai ser. Estamos nos preparando para fazer um grande jogo, fazer o nosso melhor, porque nós sabemos que nós vamos enfrentar um grande adversário nessa quinta-feira", completou.

Rafael explica postura de Zubeldía e exalta elenco

O técnico Luis Zubeldía tem sido alvo de algumas críticas no São Paulo - não pelos resultados, mas por conta da postura mais forte e temperamental que tem demonstrado à beira do gramado. Ao todo, ele já recebeu 13 cartões desde que chegou ao clube.

Rafael, porém, saiu em defesa do argentino. O goleiro deu destaque à intensidade do treinador em todas as suas ações e acredita que as reações mais 'exageradas' do comandante sejam normais.

"Ele vive intensamente o jogo. Se ele pudesse, entrava dentro de campo, dava carrinho, fazia defesa. Ele é um cara que é apaixonado pelo futebol e transmite isso para a gente. Isso é muito legal, porque todos os dias a gente vê o quanto ele é apaixonado pelo esporte, o quanto ele quer que a gente evolua e cresça. Isso contagia, é bem legal. É claro que às vezes ele fica um pouco mais bravo, mas isso é normal. Quem no futebol não se excede às vezes em uma cobrança? A gente também cobra dentro de campo, faz parte do futebol. Futebol é uma paixão muito grande, muito forte. Ele é um grande líder e estamos muito felizes de ter ele aqui com a gente", comentou à Gazeta Esportiva.

Zubeldía tem em mãos um elenco que conta com muitas peças qualificadas - o que é ressaltado por Rafael. O arqueiro valorizou a entrega e o profissionalismo do grupo tricolor, mas disse que só seria possível saber o patamar deste plantel após a conquista de mais títulos.

"Nós temos um grande elenco, com grandes profissionais. Mais do que isso, são profissionais que querem muito conquistar títulos e vestir a camisa do São Paulo, que sabem o peso de defender essa camisa. Vivendo o dia a dia, eu vejo o quanto todos trabalham para que a gente possa elevar ainda mais o nível, crescer e buscar grandes coisas. Sabemos que a marca dos grupos e das equipes são construídas através de resultados, então estamos buscando isso mais uma vez", salientou.

"Sabemos que o título (da Supercopa) no início do ano foi muito importante para isso, mas queremos continuar conquistando mais. Temos aí três competições até o final do ano em que temos oportunidades de fazer grandes jogos e é isso que vamos fazer. Buscar evoluir e melhorar para ser campeão, e aí sim as pessoas falarão qual o nível do nosso grupo. Mas sabemos que temos um grupo de grandes profissionais que estão buscando evoluir e dando o seu melhor para contribuir cada vez mais para o São Paulo", finalizou Rafael.