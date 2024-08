Presidente do Palmeiras vê expulsão de Abel "muito exagerada" e nega acerto com Gabigol: "Nada assinado"

O Palmeiras venceu o Flamengo, por 1 a 0, nessa quarta-feira, mas mesmo assim caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, já que o time carioca venceu o jogo de ida por 2 a 0. A presidente do Palmeiras concedeu entrevista na zona mista do Allianz Parque, após o duelo, e criticou a expulsão do técnico Abel Ferreira, no segundo tempo.

Para ela, foi "muito exagerada. Além disso, a mandatária negou acerto do clube com o atacante Gabigol, do Flamengo.

"Cada jogo é um jogo, todos sabem que o Abel é um treinador muito é muito emotivo e também todos sabem que o Abel é um dos maiores técnicos do mundo. Para mim, ele é. Eu não costumo fazer observações sobre decisões da arbitragem, mas eu acho que foi muito exagerada. Eu entendo perfeitamente que é impossível um time ganhar sempre. Você tem altos e baixos. Nós teremos sim um momento difícil alguns jogos atrás, mas eu acho que é como vocês viram hoje que nós nos recuperamos", disse.

Abel Ferreira foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo. O treinador fez um gesto obsceno e situação foi para o VAR para analisar aplicação do cartão. Anderson Daronco, então, puniu o treinador palmeirense.

"Achei muito arbitrário. Achei muito dura a expulsão. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve nas paralisações, nas ceras. Isso eu acho que foi obsceno, pouco acréscimo que se deu, mas eu não gosto de ficar reclamando de arbitragem. Fica parecendo que eu estou me lamentando e nunca. O Palmeiras, ele joga para frente a gente respeita as decisões", disse.

Leila também falou sobre a situação de Gabigol, mas negou qualquer acerto. O Palmeiras tem o atacante na mira e deseja contar com o atleta em 2025. O atacante tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano e já pode assinar um pré-contrato com outro time. O Verdão enviou a oferta do pré-contrato, mas, segundo a presidente, não acertou nada ainda.

"Sobre o Gabigol, nós não temos nenhum pré-contrato. Quem disse isso que, é mentira, não temos documentos nenhum. Tanto o Gabigol ou outro qualquer outro grande jogador, o Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores. Não tem nada assinado", finalizou.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, em duelo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.