Paysandu x Santos: veja onde assistir ao duelo pela 20ª rodada da Série B

O Santos visita o Paysandu nesta sexta-feira, no Mangueirão, em Belém, no Pará. O confronto, válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 20h (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido pelo Premiere, mas você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Habemus tabela! ? O primeiro turno do #BrasileiraoBetnacional chegou ao fim e a nossa tabela está atualizada. Em qual posição está o seu time? ? pic.twitter.com/gA4m0H991N ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) August 7, 2024

O Santos busca ampliar a boa sequência na temporada. A equipe não sabe o que é perder há nove jogos, tendo acumulado cinco vitórias e quatro empates no período.

O Alvinegro Praiano entrou em campo na última sexta-feira, quando ficou no empate em 1 a 1 com o Sport, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada. O Peixe lidera a Série B, com 34 pontos conquistados.

Do outro lado, o Paysandu busca se reabilitar na Segunda Divisão. Após dois triunfos seguidos, o Papão acumulou três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate, conquistado na última segunda-feira, contra o Vila Nova. O duelo terminou em 2 a 2.

O Paysandu ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos conquistados, cinco a mais que a Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.