Paysandu x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Santos visita o Paysandu na noite desta sexta-feira, no Mangueirão, em Belém (PA). O confronto, válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcado para começar às 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: O jogo será transmitido pelo Premiere, mas você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, o Santos busca ampliar a boa sequência que vive na temporada. A equipe não sabe o que é perder há nove jogos, tendo acumulado cinco vitórias e quatro empates no período. Até o momento na competição, são 10 triunfos, quatro empates e cinco derrotas, além de 30 gols marcados e 14 sofridos.

O Alvinegro Praiano entrou em campo pela última vez na sexta-feira passada (2), quando ficou no empate em 1 a 1 com o Sport, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada.

Para o duelo diante do Papão, Fábio Carille não conta com Gil. Titular em 18 dos 19 jogos do Santos na Série B, o zagueiro será preservado por Carille neste jogo. O defensor é o atleta com mais minutos (3048) e partidas (34) do Peixe na temporada.

Além dele, JP Chermont sofreu uma leve torção no tornozelo e também desfalca o Santos contra o Paysandu. O lateral foi titular nos últimos quatro compromissos do Alvinegro Praiano e atuou os 90 minutos em três deles.

Para o lugar de Gil, Carille deve apostar em João Basso, principal zagueiro entre os reservas do elenco. Desse modo, o atleta volta a atuar após oito meses e vai formar a dupla de zaga ao lado de Jair. Hayner e Rodrigo Ferreira disputam a vaga de Chermont.

Do outro lado, o Paysandu busca se reabilitar na Segunda Divisão. Após dois triunfos seguidos, o Papão acumulou três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate, conquistado na última segunda-feira, contra o Vila Nova. O duelo terminou em 2 a 2.

A partida marca o reencontro de Cazares com o Santos. O atleta rescindiu contrato com o Peixe de forma amigável e foi anunciado como jogador do Paysandu no início de julho.

O Paysandu ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos conquistados, cinco a mais que a Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Amanhã é dia de Peixão em campo #PelaReconstrução! ?? pic.twitter.com/VaoUjm5n5s ? Santos FC (@SantosFC) August 8, 2024

FICHA TÉCNICA



PAYSANDU X SANTOS

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)



Data: 8 de agosto, sexta-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL)



Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle Dos Santos Tavares (AL)



VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

PAYSANDU: Diogo Silva; Edílson, Carlão, Lucas Maia e Kevyn; Jean Dias, João Viera, Leandro Vilela e Paulinho Bóia; Cazares e Ruan Ribeiro.



Técnico: Hélio dos Anjos

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), João Basso, Jair e Escobar; Pituca, Schmidt, Serginho, Guilherme e Otero; Furch.



Técnico: Fábio Carille