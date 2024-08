Panini lança álbum do Brasileirão com cromos extras e homenagem a Zagallo

A Panini anunciou o novo álbum de figurinhas do Brasileirão 2024, disponível para compra a partir desta sexta (9). Entre as novidades da edição estão cromos extras para jogadores de destaque e uma homenagem a Mario Jorge Lobo Zagallo, ex-treinador da seleção brasileira.

O que aconteceu

O produto conta com figurinhas adicionais de craques do campeonato que complementam a coleção. A versão do cromo, que não é necessária para completar o álbum, está disponível em três tipos: Bronze, Prata e Ouro.

O álbum colecionável também tem uma seção dedicada a Zagallo. Campeão do mundo com a seleção brasileira como jogador (1958 e 1962) e treinador (1970), o Velho Lobo é homenageado com cromos que relatam suas conquistas no futebol.

Cada time do Brasileirão tem três páginas no álbum. Além dos jogadores e escudos, uma página adicional traz informações sobre campanhas passadas, desempenhos e curiosidades, e ainda três figurinhas especiais que destacam a estrela, a revelação e o artilheiro da equipe.

Outra novidade é a parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos. Os colecionadores encontrarão um recurso de acessibilidade com audiodescrição em cada página, traduzindo as imagens em palavras.

O álbum do Brasileirão 2024 tem 680 colecionáveis, sendo 160 especiais. Cada envelope custa R$ 5,00 e vem com 5 cromos. O álbum sai por R$ 19,90 na versão brochura e R$ 54,90 na versão de capa dura.