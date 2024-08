Palmeiras atualizará situações de Mayke e Felipe Anderson na reapresentação

Substituídos durante o embate contra o Flamengo, Mayke e Felipe Anderson terão as suas situações atualizadas pelo Palmeiras nesta sexta-feira, data para a reapresentação do elenco. Nesta quinta, portanto, o elenco está de folga.

A dupla sentiu problemas físicos e precisou deixar o gramado antes dos 40 minutos do primeiro tempo da vitória, por 1 a 0, no Allianz Parque. Apesar do triunfo, o Verdão foi eliminado da Copa do Brasil por conta da soma do agregado (2 a 1).

Mayke saiu com dores na panturrilha e Felipe Anderson em decorrência de um trauma no olho esquerdo. O lateral direito foi desfalque no último fim de semana, por dores musculares. Além disso, o defensor, que chegou a atuar no jogo de ida contra o Flamengo, sofreu, recentemente, com um edema na coxa direita.

Para a próxima partida, contra o Rubro-Negro, o Palmeiras voltará a contar com Maurício, que não pôde disputar a Copa do Brasil, já que tinha jogado pelo Internacional. Estêvão, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, é dúvida. Piquerez e Bruno Rodrigues são ausências certas.

O confronto está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo, no Maracanã. Com 37 pontos, o time de Abel Ferreira está na quarta colocação.