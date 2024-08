Olimpíadas: Museu do Futebol monta telão para a final do Brasil no feminino

A SELEÇÃO FEMININA ESTÁ NA FINAL! 🌟🇧🇷



No sábado (10), a partir das 11h, depois de 16 anos, a Seleção Feminina de Futebol vai disputar o OURO com os EUA na Olimpíada de Paris! Venha assistir aqui no telão do Museu do Futebol! 🤩



Te esperamos!