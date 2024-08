Mbappé realiza primeiro treino com bola no Real com foco na Supercopa

Kylian Mbappé realizou seu primeiro treino com a bola no Real Madrid nesta quinta-feira (8) no Centro de Treinamento de Valdebebas.

O que aconteceu

O francês participou de atividades com bola no campo, juntamente com outros jogadores que estavam em competições por seleções. Esses atletas farão uma pré-temporada intensiva de uma semana.

Mbappé, Carvajal, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Camavinga e Mendy treinaram com jovens da base, focando em troca de passes, posse de bola e pressão em campo reduzido, segundo o jornal Marca. O objetivo é que todos estejam prontos para a final da Supercopa da Uefa contra a Atalanta, no dia 14 de agosto.

A outra parte do elenco do Real Madrid, que esteve na pré-temporada nos Estados Unidos, recebeu folga e não participou do treinamento.

O Real Madrid apresentou o capitão da seleção francesa como seu novo reforço no dia 16 de julho, em um evento no estádio Santiago Bernabéu que teve a presença de 80 mil pessoas.

O Real Madrid vai iniciar sua campanha no Campeonato Espanhol da temporada 2024/2025 no dia 18 de agosto, contra o Mallorca, fora de casa.