Mauro Cezar detona Gabigol: 'Mais uma atitude imatura e infantil'

Mauro Cezar Pereira detonou no UOL News Esporte desta quarta (8) o gesto de Gabigol de comemorar a classificação do Flamengo na Copa do Brasil com uma camisa do Palmeiras em mãos no Allianz Parque. O colunista do UOL qualificou a atitude como infantil e disse ser mais uma provocação do atacante, que tem proposta do Alviverde.

'É mais uma atitude imatura e infantil': "É mais uma atitude infantil do senhor Gabriel Barbosa, que, após o jogo, desfila no gramado balançando uma camisa do Palmeiras. Os patrocinadores do Flamengo deve achar ótimo né, que ele use a camisa do adversário para balançar ali, supostamente comemorando numa atitude absolutamente infantil, imatura, mais uma, aumentando uma área de atrito".

'Isso é uma provocação do Gabigol: "Ninguém é tolo, idiota, babaca, para não perceber que isso é uma provocação. Um jogador que pede minutagem e quando joga 90 minutos nada faz de relevante, como no último sábado, quando esteve em campo no Morumbis e fez mais uma atuação pálida. Ele quando entra, nada acontece. No dia que bateu um pênalti, parecia que tinha batido na final da Copa do Mundo, quando deu assitência, parecia que ele tinha virado um jogo que estava 3 a 0 para 4 a 3, quem fez isso foi o Endrick ano passado, não ele. É muita infantilidade, é muita imaturidade".

'Contratação de Gabigol é um Cavalo de Tróia': 'Essa provável contratação que o Palmeiras fará no começo do ano, que vai ser a mais badalada no começo do ano caso se concretize, é uma espécie de Cavalo de Tróia, só que dentro desse cavalo não vão sair soldados inimigos, mas problemas como vaidade, insubordinação, egocentrismo, individualismo e, se nada mudar radicalmente, pouco futebol".

Mauro Cezar: Flamengo foi péssimo, mas Palmeiras foi pior no Rio

Na opinião de Mauro Cezar, a classificação do Flamengo foi justa pelo que os dois times produziram nos 180 minutos. Segundo ele, o Rubro-Negro foi péssimo no Allianz Parque, mas o Palmeiras foi ainda pior no jogo de ida e careceu de repertório na partida de volta.

Mauro Cezar: 'Que repertório pobre do Palmeiras! Só jogou bola na área'

O Palmeiras acuou o Flamengo, mas não teve repertório ofensivo e abusou das bolas aéreas, opinou Mauro Cezar. Ele apontou que o Verdão despejou 49 cruzamentros na área do Mengão.

'Abel fala em educação e não tem! Deveria ter vergonha', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro detonou o gesto obsceno feito por Abel Ferreira, que foi expulso com vermelho direto na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Ele destacou que o português costuma dar lições de moral, mas mostrou novamente que não tem educação em campo.

