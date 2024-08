Maria Clara cai para a campeã mundial nas quartas, mas pode brigar pelo bronze no taekwondo

A brasileira Maria Clara Pacheco foi derrotada pela chinesa Luo Zhongshi, atual campeã mundial e apontada como a grande favorita à medalha de ouro, e caiu nas quartas de final do taekwondo na categoria até 57kg. Contudo, a atleta ainda pode brigar pelo bronze nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira.

Classificada à semifinal, a chinesa pode dar uma nova oportunidade à brasileira se avançar à final. Caso Zhongshi vá à próxima fase, Maria disputará a repescagem e pode lutar por um lugar no pódio. A próxima luta de Luo acontecerá ainda nesta quinta, por volta das 11h11 (de Brasília). Se ela perder na semi, a atleta do Brasil estará eliminada.

"Foi uma luta difícil. Já esperava que ia ser mesmo, era a adversária mais forte. Estou muito chateada de perder para ela, acho que dava para ter ganhado. Mas, continuo visando o pódio. Espero que ela vá para a final e eu consiga uma medalha de bronze", disse Maria Clara em entrevista ao SporTV.

A brasileira estava conseguindo se defender dos golpes da chinesa no primeiro round, e ainda derrubou a adversária no chão, ganhando um ponto. Ela administrou a vantagem e levou o primeiro assalto, abrindo 1 a 0.

A chinesa adotou postura agressiva no segundo round e conseguiu anotar seus dois primeiros pontos na luta. Maria, porém, reagiu. Ela conseguiu golpear a adversária, mas acabou sofrendo mais um ponto e perdeu o segundo assalto, por 3 a 2. Tudo igual no Grand Palais.

No terceiro e decisivo round, o combate foi franco. Na metade do round, Maria acabou sofrendo um golpe na cabeça, e a chinesa fez 3 a 0. A brasileira voltou a ser golpeada e viu a desvantagem aumentar para 6 a 0. Ela até tentou, mas não conseguiu pontuar e foi derrotada no último assalto.

Mais cedo, Maria Clara Pacheco levou a melhor sobre a australiana Stacey Hymer, pelas oitavas de final da categoria até 57kg, e avançou às quartas de final.

A atleta de apenas 22 anos, porém, ficou no caminho. Apesar de jovem, ela já ganhou medalha de bronze no Mundial de Baku, no Azerbaijão, em 2023, e conquistou uma prata no Pan de Santiago.