Mano analisa eliminação na Copa do Brasil e lamenta saída precoce de Marcelo do jogo

Com um empate em 2 a 2 contra o Juventude nesta quarta-feira, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil dentro do Maracanã. O técnico Mano Menezes ressaltou que os cinco gols sofridos durante a eliminatória pesaram muito na luta do time pela classificação.

"Fomos eliminados porque você não pode tomar cinco gols em uma eliminatória. Tomamos gols perfeitamente evitáveis, o que eu acho pior. Levamos novamente um gol de bola parada e entregamos o segundo tento para eles. Optamos por mesclar a equipe em Caxias do Sul, mas cometemos muitos erros, apressando um jogo que não precisávamos apressar. Não estávamos conectados como equipe para disputar um jogo de mata-mata", analisou o treinador.

Fim de jogo. Fluminense 2×2 Juventude. Flu luta até o fim, busca o empate, mas se despede da Copa do Brasil. Sábado, às 21h30, tem clássico contra o Vasco, no Nilton Santos. pic.twitter.com/9tAcc6jbSH ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2024

Durante a partida, Mano Menezes optou pela entrada do lateral Marcelo. Porém, o jogador ficou apenas cinco minutos em campo e foi substituído após sentir dores na coxa esquerda. O técnico isentou o atleta de 36 anos de qualquer culpa pela eliminação.

"Muito difícil individualizar qualquer situação em cima de uma eliminação. Não seria justo com o Marcelo. Quem mais sofre com isso é o jogador. Precisávamos de um armador por dentro e a entrada do Marcelo se deu por isso", disse Mano Menezes.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense ainda disputa dois torneios em 2024: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Por sua vez, o treinador garantiu que o foco segue sendo o Brasileirão, onde o Tricolor Carioca luta contra o rebaixamento.

"Primeiro vamos pensar no Campeonato Brasileiro, onde temos um clássico contra o Vasco, que será um jogo disputado. Temos que continuar fazendo o que fizemos no Brasileirão, por isso poupamos em Caxias. Vamos separar as coisas. Não vamos deixar afetar aquilo que estamos fazendo no Campeonato Brasileiro", finalizou Mano.

O próximo compromisso do Flu é neste sábado, pelo Brasileirão. O Time de Guerreiros enfrentará o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.