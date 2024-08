Maicon valoriza classificação do Vasco na Copa do Brasil, mas prega foco em clássico contra o Fluminense

O Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0, na última terça-feira, e conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Titular, o zagueiro Maicon exaltou a conquista da vaga, mas pregou foco no clássico deste sábado contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão.

"Foi uma classificação importante e necessária, obtida com muito suor, e que trouxe mais confiança para a equipe nesse momento. Mas já passou. Não temos tempo para celebrar, precisamos voltar a vencer no Brasileiro e nosso foco está no clássico", afirmou Maicon em nota divulgada pelo clube.

Maicon exalta classificação na Copa do Brasil e reforça foco no clássico pelo Brasileirão ? https://t.co/DL4x1fSnSK ?: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/SbBqifxZMK ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 8, 2024

O clássico contra o Fluminense vai acontecer no Nilton Santos, casa do Botafogo, com mando do próprio Vasco. Maicon disse que o lugar não é como São Januário, mas crê que a torcida vascaína ainda assim irá aparecer em peso para o duelo, marcado para às 21h30 (de Brasília).

"É lógico que para nós não existe lugar melhor que São Januário, mas conhecemos a torcida vascaína e sabemos que ela vai fazer a diferença aonde for. Não tenho dúvidas que o Nilton Santos vai ser um novo caldeirão e vamos ter o apoio deles pra fazer um grande jogo para voltar a vencer no Brasileirão. O adversário conseguiu uma reação importante na competição, e isso só nos deixa mais atentos. Será um grande jogo, de duas grandes equipes, mas confio muito nas nossas armas", comentou.

O Vasco busca voltar a vencer no Brasileiro após uma derrota e dois empates nos últimos três jogos. O Cruzmaltino ocupa a 11ª posição, com 24 pontos, quatro a mais que o Fluminense, 17º colocado.