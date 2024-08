Lateral do Flamengo tem carro roubado após classificação sobre o Palmeiras

Apesar da classificação sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil, o lateral-direito Wesley França, do Flamengo, não teve um final de noite muito animador. Na madrugada desta quinta-feira, o atleta informou em seu Instagram que teve seu carro roubado em um restaurante em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na postagem, aparece uma foto do carro de Wesley, um BMW 320i azul, com a legenda: "Rapaziada, roubaram meu carro agora. Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro". Até o momento, o atleta de 20 anos não deu mais detalhes.

O jogo entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, terminou cerca de 22h da quarta-feira. O elenco rubro-negro rumou ao Rio de Janeiro logo na sequência e desembarcou na cidade carioca no início da madrugada desta quinta-feira.

16? | 2ºT | 1-0 - Mais uma substituição! Entra Wesley e sai Varela. #PALxFLA #VamosFlamengo ? Flamengo (@Flamengo) August 8, 2024

No duelo no Allianz Parque, Wesley começou a partida entre os reservas. No entanto, ele entrou no lugar de Guilhermo Varela aos 16 minutos do segundo tempo.

O próximo compromisso do Flamengo será novamente contra o Palmeiras, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. O embate está marcado para às 16h (de Brasília) do próximo domingo, no Maracanã.