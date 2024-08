Isaquias e Jacky fazem terceiro melhor tempo e garantem vaga na final do C2 500m

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann estão classificados para a final do C2 500m das Olimpíadas de Paris. A dupla fez o terceiro melhor tempo da semifinal, disputada nesta quinta-feira, e garantiu vaga na decisão da modalidade. Desta forma, ele vão brigar por um lugar no pódio.

Os canoístas largaram abaixo dos demais, mas se recuperaram na segunda metade da prova. Eles aceleraram no fim para fechar com 1:39s95, brigando pelo segundo lugar, que ficou com os húngaros Balazs Adolf e Daniel Hajdu, com 1:39s83. Os líderes foram Petrov e Alexey, que registraram o tempo de 1:39s57.

Isaquias e Jacky, agora, se preparam para a final. A prova decisiva ocorre ainda nesta quinta-feira, a partir das 8h20 (de Brasília), no Estádio Náutico.

Mais uma vez, Isaquias Queiroz chega a Paris como um dos atletas brasileiros favoritos a medalha. Ele ganhou prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio, em 2016, além do bronze no C1 de 200m. Já em Tóquio, o canoísta levou o ouro no C1 de 1000m. Jacky Godmann, por sua vez, disputa os Jogos pela segunda vez e busca o primeiro pódio.

Em Paris, Isaquias ainda defenderá o título no C1 de 1000m. Na última quarta, ele avançou à semi da modalidade. A prova decisiva ocorre nesta sexta-feira, a partir das 6h30.

Valdenice vai direto à semi no C1 200m

Outra brasileira também disputou as provas de canoagem nesta quinta-feira: Valdenice Conceição. Ela participou da primeira bateria do C1 200m feminino e brilhou.

A canoísta ficou no segundo lugar da prova, com o tempo de 48s57, atrás apenas da polonesa Dorota Borowsla. Com isso, ela avança diretamente à semifinal da categoria, que acontece neste sábado, às 6h40.