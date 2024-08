Isaquias e Jacky chegam em último na final do C2 500m e ficam fora do pódio

Não deu para a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann na final do C2 500m das Olimpíadas de Paris. Os canoístas brasileiros acabaram chegando no último lugar da decisão, disputada nesta quinta-feira, no Estádio Náutico, e ficaram sem um lugar no pódio.

Os canoístas largaram muito forte e se mantiveram no pelotão de frente nos primeiros 250m. Porém, eles perderam força na segunda metade da prova e acabaram ficando para trás.

Os brasileiros registraram o tempo de 1:42s58. Os líderes foram os chineses Bowen Ji e Hao Liu, com 1:39s48, acima dos italianos Casadei e Tacchini (1:41s08). Os espanhóis Dominguez e Moreno, em 1:41s18, completaram o pódio.

Isaquias Queiroz chegou a Paris em busca de sua quinta medalha olímpica. Ele foi prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio 2016, além do bronze no C1 200m. Já em Tóquio, o canoísta ganhou o ouro no C1 1000m. Por outro lado, Jacky Godmann, que disputa sua segunda edição dos Jogos, visava subir ao pódio pela primeira vez.

Isaquias podia levar o Brasil ao pódio pela 15ª vez em Paris e ainda bater uma marca histórica. Ele poderia se igualar aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael como o segundo maior medalhista olímpico do país, com cinco. Ele só ficaria atrás da ginasta Rebeca Andrade, que tem seis.

O canoísta, porém, ainda pode ganhar uma medalha em Paris. Ele irá defender seu título olímpico no C1 1000m. O brasileiro passou à semifinal da categoria na última quarta-feira e, se ficar entre os quatro primeiros da bateria, se garante na final. A prova decisiva ocorre nesta sexta-feira, a partir das 6h30.