'Inaceitável! Tite não deu coletiva por covardia', detona RMP

O comentarista Renato Maurício Prado, em participação no Fim de Papo, disse que Tite foi covarde ao não dar entrevista coletiva após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Palmeiras nesta quarta (6), que classificou o rubro-negro às quartas de final da Copa do Brasil.

Na opinião de RMP, a reclamação sobre arbitragem pelos dirigentes do Flamengo após o jogo foi uma forma de esconder a ausência de Tite. O colunista entende que Tite não quis falar sobre a maneira demasiadamente defensiva com que o time jogou.

[O Marcos Braz] Ele foi acobertar a fuga do Tite. Isso que ele foi fazer. Foram acobertar a fuga do Tite por mera covardia - ele não teve coragem de encarar a imprensa e tentar explicar o inexplicável, que foi a maneira que ele fez o Flamengo jogar. [...] O Tite não ter ido à entrevista coletiva ontem é inaceitável. Está no regulamento da Copa do Brasil que o treinador tem que ir. E não é a primeira vez que ele faz isso. Só que não tem multa. Tinha que ter multa.

RMP

Escorpião? Incendiário? 'Gabigol ofendeu rubro-negros', detona RMP

Para RMP, faz parte da natureza do atacante criar polêmicas - assim como é a natureza de um escorpião, picar para se defender. Milly Lacombe destacou que a atitude foi desnecessária, dizendo que Gabigol é um 'incendiário'.

Atitude de Abel escancara 'masculinidade infantil', dispara Milly

A jornalista explicou por que a atitude é ofensiva para todas as torcedoras e disse que, em seu pedido de desculpas, Abel não parece ter entendido o que fez. Para Milly, o gesto mostra como a masculinidade, por muitas vezes, é infantil.

'Leila Pereira errou ao passar a mão na cabeça do Abel', critica Lavieri

Na opinião de Lavieri, Leila fugiu dos próprios princípios ao escolher defender o treinador. O jornalista diz que ela deve ser cobrada por se dizer diferente de outros cartolas, e opinou que, desta vez, ela agiu como a maioria.

