Gabigol vê 'chatice' após ser criticado por rodar camisa do Palmeiras

Gabigol se manifestou após as críticas por ter rodado a camisa do Palmeiras na última quarta-feira (7).

O que aconteceu

Gabigol foi criticado por parte da torcida do Flamengo por aparecer com a camisa do Palmeiras após a classificação do Rubro-Negro, em pleno Allianz Parque, para as quartas de final da Copa do Brasil.

Gabriel primeiramente deixou a camisa pendurada no calção e depois rodou para o alto. O Palmeiras é seu possível destino em 2025.

O atacante do Flamengo foi ao X para reclamar da repercussão. Um seguidor escreveu que, se ele tivesse sido titular, as matérias seriam sobre ele ter sacaneado o Palmeiras.

Tudo é forma que vocês veem. E vocês estão escolhendo o lado da chatice

Entendeu? Vocês estão chatos hein?! 🤣 https://t.co/DbHvBuUCfr -- Gabriel Barbosa (@gabigol) August 8, 2024