Fortaleza anuncia contratação do lateral Eros Mancuso, ex-Estudiantes; veja detalhes

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral direito argentino Eros Mancuso, que estava no Estudiantes, da Argentina. O atleta de 25 anos assinou vínculo com o Leão do Pici até agosto de 2028.

O Tricolor Cearense pagou 1,6 milhão de dólares (R$ 8,9 milhões na cotação atual) ao Estudiantes por 70% dos direitos econômicos de Mancuso. O montante será pago parceladamente até janeiro de 2026.

Revelado pelo Boca Juniors em 2021, Mancuso estava no Estudiantes desde 2022. Na atual temporada do clube argentino, o lateral acumulou 29 partidas, com quatro gols marcados e uma assistência. Ao todo, são sete tentos e duas assistências em 68 partidas pela equipe.

Deem as boas-vindas a Eros, o Deus do Amor! ? O argentino Eros Mancuso está #FechadoComOLeão até agosto de 2028! O clube adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Club Estudiantes de La Plata-ARG por US$ 1,6 milhão, que serão pagos de forma parcelada até janeiro... pic.twitter.com/5QLK4ZL3U8 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) August 8, 2024

Na última temporada, Mancuso foi campeão da Copa da Liga Argentina pelo Estudiantes, tendo inclusive marcado um gol no final. Ele também conquistou a Copa da Argentina duas vezes, uma delas pelo Boca Juniors.

Mancuso chega para reforçar uma posição carente no elenco do Fortaleza. O técnico Vojvoda contava apenas com Tinga e Dudu na lateral direita antes da chegada do argentino.

Agora, o Fortaleza corre para registrar o atleta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A equipe entra em campo neste sábado, contra o Criciúma, pelo Brasileirão.