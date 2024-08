Pênaltis para o Fla? Gol do Palmeiras foi bem anulado? Ex-árbitros opinam

A classificação do Flamengo sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (7), nas oitavas de final da Copa do Brasil, teve, pelo menos, três lances polêmicos envolvendo a arbitragem de Anderson Daronco. O UOL ouviu a opinião de ex-árbitros sobre as reclamações dos dois lados.

Quais foram os lances polêmicos?

O Flamengo reclamou de um pênalti no primeiro tempo. Gerson invadiu a área com a bola e dividiu com Vitor Reis, zagueiro palmeirense. O camisa 8 foi ao chão, mas nada foi marcado pelo árbitro Anderson Daronco — ele também não foi chamado pelo VAR.

O Fla pediu outro pênalti, mas no segundo tempo. Em lançamento para Pedro, a bola tocou no braço do zagueiro Murilo. Anderson Daronco mandou o lance seguir e, novamente, não foi chamado pelo VAR.

O Palmeiras teve um gol anulado. Após cruzamento na área, Flaco López completou de cabeça para a rede. O gol foi validado em campo, mas após revisão do VAR, o impedimento do atacante argentino foi marcado com o auxílio das linhas.

O que os ex-árbitros disseram?

Os dois lances foram pênalti. No primeiro, o jogador do Flamengo [Gerson] está com a bola e o jogador do Palmeiras [Vitor Reis] toca nele. Tocou, desequilibrou o jogador, é pênalti. Se fosse no meio do campo, ele daria. Lá na área ele não deu e o VAR depois não chamou pra dar pênalti.

No segundo, a bola tocou na mão do jogador [Murilo]. Os dois jogadores disputando com o braço. Nesse lance, a bola bate na mão dentro da área e o braço do jogador está esticado. Não é uma posição normal de jogo, de você andar na rua, você está com o braço esticado para frente. Se batesse na mão do jogador do Flamengo é claro que o árbitro daria falta.

Eu não vi impedimento no lance do gol do Palmeiras. A linha do VAR mostra os dois ombros na mesma direção, os dois ombros estão iguais. Se não tivesse o VAR, o gol seria validado João Paulo Araújo

Eu não marcaria pênalti para o Flamengo em nenhum dos lances. Inclusive, no suposto pênalti de toque de mão, acontece um empurrão do jogador do Flamengo no jogador do Palmeiras. No lance do impedimento, o jogador do Palmeiras, estava milimetricamente à frente, jogada corrigida pelo VAR Ulisses Tavares

No primeiro lance de pênalti reclamado pelo Flamengo, o jogador do Palmeiras, na disputa da bola, atinge o pé do adversário. Ação de jogador contra jogador, foi falta, como foi dentro da área, deveria ter sido marcado o pênalti.

No segundo lance, houve foi uma ação faltosa do jogador do Flamengo, empurrando o jogador do Palmeiras. Foi falta do ataque não marcada pelo árbitro. Não cabe análise a este lance seguinte [toque de mão] já que ele [Murilo] está prejudicado pela omissão do árbitro em paralisar a primeira falta.